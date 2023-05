Silvia Granata eletta sindaco di Castelvetro. Per Targon “il vincitore è l’astensionismo”

Silvia Granata avrà il compito di proseguire il percorso avviato da Luca Quintavalla. Con oltre il 63% delle preferenze, I cittadini di Castelvetro hanno scelto e l’ex vicesindaco, dopo i meritati festeggiamenti, si metterà a lavoro appoggiata dai compagni di viaggio della lista “Castelvetro per te”.

“Dobbiamo prendere atto che i nostri concittadini apprezzano l’attuale amministrazione – il commento a caldo di Paolo Targon (“Castelvetro per te”)-. Il vero vincitore purtroppo è l’astensionismo. Per quanto riguarda noi saremo un’opposizione ferma, puntale e convinta con l’obiettivo di portare in consiglio comunale le voci dei cittadini”.

Francesca Albanesi, candidata per “Castelvetro futura” considera un punto di partenza il risultato ottenuto alle urne: “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, ci abbiamo provato con grande entusiasmo e ora ci aspetta un periodo di lavoro. La nostra sarà un’opposizione costruttiva per il bene del territorio”.