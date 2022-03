La mappa piacentina degli aiuti all’Ucraina nella nuova puntata di “Nel mirino”

Venerdì scorso il conflitto in Ucraina viveva la funesta escalation dei primi giorni e la puntata era dedicata alle ripercussioni economiche e sui settori produttivi. Ma dal “no alla guerra” all’urgenza dell’accoglienza il passo è stato brevissimo e il territorio piacentino ha dimostrato una forza di risposta tempestiva e generosa.

Dunque venerdì 4 marzo come sempre alle 21 su Telelibertà – e in “live streaming” su Liberta.it – la nuova puntata del format di attualità “Nel mirino” condotto dal direttore Nicoletta Bracchi torna ad occuparsi della guerra facendo il punto sull’accoglienza dei profughi ucraini da parte dei piacentini, azioni di solidarietà, nuovi appelli, come aiutare concretamente.

Si ragionerà attorno alla “mappa degli aiuti”, dal servizio di copertina del giornalista Thomas Trenchi agli ospiti in collegamento: l’assessore al Welfare del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati; il presidente Cri di Piacenza, Alessandro Guidotti; Paolo Rebecchi, del direttivo nazionale di Anpas; il diacono Mario Idda, direttore dalla Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio.

