Echi dal Medioevo. Se dietro alla vacca allevata “in società” si nasconde un usuraio

Nei secoli XIII e XIV vacche, scrofe, asini e qualsiasi altro animale da allevamento (persino le api) potevano divenire oggetto di un contratto di soccida. Il nome deriva dal latino “societas”. Si tratta, infatti, di una società temporanea tra due persone, una delle quali, solitamente un benestante di città, fornisce il denaro necessario all’acquisto, mentre l’altra, un contadino che vive nelle campagne, s’impegna ad allevarlo. Trascorso un lasso di tempo concordato, che a seconda dei casi oscilla da uno a cinque anni, lo venderanno e divideranno tra loro gli utili. Si tratta di un contratto ancora oggi esistente e contemplato dal codice civile, ma alcune sue forme in uso nel tardo medioevo, e in particolare la soccida detta “ad caput salvum”, particolarmente penalizzante per chi allevava l’animale, divennero oggetto di attività speculative e su di esse si appunterà il sospetto dell’usura. Al punto che si leveranno sempre più forti gli strali del mondo ecclesiastico, finché un papa arriverà a formulare una aperta condanna. Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

BIBLIOGRAFIA

FOTO: Animali da allevamento raffigurati sull’architrave del portale sinistro della Cattedrale di Piacenza: si tratta, in particolare, del bue e delle pecore dei pastori che fanno parte di una scena della Natività (sec. XII)