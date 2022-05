Scavo sì, scavo no: il nodo piazza Cittadella. Ecco cosa pensano i candidati sindaco

La riqualificazione di piazza Cittadella è da anni al centro del dibattito politico cittadino e lo sarà alle elezioni comunali in programma il 12 giugno.

Il progetto con la realizzazione di un parcheggio interrato aggiudicato 10 anni fa dalla giunta Dosi è ancora al palo e la giunta Barbieri non ha fatto mistero di considerarlo una scomoda eredità di cui si sarebbe già disfatta se non ci fosse la spada di Damocle delle ingenti penali da versare alla ditta concessionaria in caso di rescissione non consensuale del contratto.