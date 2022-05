“Via da tutto”, torna il premio letterario “Giana Anguissola”. Tutti i vincitori

“Via da tutto”. Questo è il tema dell’edizione 2022 del premio letterario “Giana Anguissola” che, dopo due anni di diretta streaming, è tornato in presenza. E ha visto salire sul podio Sofia Gandolfi della 4 linguistico C del liceo Gioia, Enea Bertola della 5 A del Volta di Castel San Giovanni e Riccardo Pisano della prima linguistico D del Gioia: sono stati loro i vincitori della sezione scrittura rispettivamente coi racconti “Cosa farai come prima cosa una volta compiuti 18 anni?”, “Un giorno vorrei” e “Buon viaggio”.

A vincere invece la sezione videobook è stato l’elaborato che Francesco Marafetti, Gioia Matteucci, Alice Petralia e Chiara Milani della II SUD del Colombini hanno realizzato per raccontare il libro “Le otto montagne” di Paolo Cognetti.

Circa 300 sono stati gli studenti presenti e chiamati a valutare gli elaborati selezionati sugli oltre sessanta arrivati da 16 classi di cinque scuole di città e provincia (licei Gioia, Respighi, Colombini e Isii Marconi di Piacenza; liceo Volta di Castel San Giovanni): nel salone di Palazzo Gotico i riflettori sono stati tutti per loro.