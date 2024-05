Concorso letterario Giana Anguissola, tutti i vincitori della 18esima edizione

La premiazione degli studenti e delle classi degli istituti secondari di 2° grado che hanno partecipato alla 18esima edizione del concorso letterario “Giana Anguissola”, è stata l’occasione per incontrare la scrittrice Marie Aude Murail, tra le più importanti firme della letteratura francese per ragazzi, che nei suoi testi affronta con ironia temi delicati come la crescita affettiva, l’identità di genere, i legami familiari e la giustizia.

Il premio letterario Giana Anguissola è promosso da Comune di Piacenza, Biblioteca comunale Passerini-Landi e realizzato in collaborazione con Equilibri, con il finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tema di questa edizione, “Qui e altrove. Dalle città invivibili alle città invisibili”.

I VINCITORI DEL CONCORSO

I primi tre classificati per ogni categoria ricevono, rispettivamente, la somma di 200, 150 e 100 euro in buoni libro. A tutte le classi dei partecipanti sono stati inviati gli elaborati selezionati dalla Giuria di merito, tra cui le classi stesse hanno decretato i vincitori mediante la votazione online.

SEZIONE POESIA

1° – Crescere fa paura – Charlotte Montermini

Liceo G.M.Colombini 3°SuB

Poesia che descrive la paura e le contraddizioni della crescita e del passaggio a un’età che travolge certezze e sogni, lasciando privi di risposte e di speranze.

2° – Tra fiori e spine – Malak Hassan

Liceo Lorenzo Respighi 3°G

I fiori e le spine del titolo sono gli elementi legati alla crescita: inestricabilmente positivi e negativi aspetti di un viaggio emozionante e pauroso verso un futuro ignoto

3° – Mio fratello – Camilla Ghezzi

Liceo Lorenzo Respighi 2°G

Haiku che utilizza efficacemente la metafora di due gocce d’acqua per descrivere la relazione tra due fratelli.

SEZIONE PROSA

1° – Acrobata e giovane equilibrista – Agata Zavattarelli

Liceo Colombini 3* SuA

Il difficile passaggio dall’infanzia all’adolescenza, con le sue trasformazioni sia fisiche sia mentali, descritto con precisione e una tristezza colorata di nostalgia, ma anche con la consapevolezza degli sbagli e di strade possibili per correggerli, grazie alla passione per l’arte a cui richiama anche il titolo.

2° – Nel blu dipinto di blu – Federica Mazza

Liceo Melchiorre Gioia 1° A Ling.

Una divertente passeggiata con una specialissima bicicletta chiacchierona si trasforma in un meraviglioso viaggio volante sulle note della canzone di Domenico Modugno, dove l’autore/autrice riesce a trasmettere ai lettori la spensieratezza di un sogno a occhi aperti

3° – Aula dei destini incrociati: la Stella – Elisa Gazzola

Liceo artistico B. Cassinari 3° Arti figurative

Un riuscito racconto della protagonista che, sullo sfondo di una giornata grigia e insignificante, riesce a descrivere se stessa utilizzando il simbolismo vivace e variopinto degli Arcani maggiori dei Tarocchi.

SEZIONEVIDEO

1° – Freedom – Sabou Samake, Valentina Castignoli, Sara Nicoli, Sabrina Orlandi

Liceo Melchiorre Gioia 3° FL

Per la creatività e l’originalità dimostrata nella composizione di musica e testi e la pertinenza con i temi calviniani.

2° – Un ragazzo è quasi niente (Booktrailer) – Daniel Spingardi Emily Dotti

Liceo Melchiorre Gioia 3°FL

Per la delicatezza e la sensibilità con cui viene affrontata la difficoltà di affermare la propria identità in un mondo che non accetta ciò che è diverso dai propri canoni.