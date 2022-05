Confapi Industria Piacenza: 70 imprenditori al Carmine per lo speed match

Sono stati oltre settanta gli imprenditori che hanno partecipato allo “Speed Match” organizzato da Confapi Industria Piacenza e Apid nel Laboratorio aperto della ex chiesa del Carmine. L’obiettivo, come già nelle precedenti edizioni, è stato quello di fornire ai partecipanti un’occasione per creare nuove opportunità di business, per conoscersi e presentare la propria azienda. In tre minuti.