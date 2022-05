“Gala AperiOpera” con gli studenti del liceo Respighi per tre anni di racconti lirici

È il Gala finale di questa stagione del progetto “AperiOpera”, nato dalla sinergia tra Liceo Respighi e Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con il Conservatorio Nicolini. Giovedì 19 maggio, ore 18.30, alla Sala dei Teatini, di Piacenza, gli studenti del Liceo Respighi che hanno collaborato ai diversi appuntamenti di AperiOpera raccontano e spiegano attraverso un’originale drammatizzazione come nascono i racconti lirici, cuore del progetto. Un percorso che ormai da diversi anni contribuisce a far avvicinare i ragazzi al mondo dell’opera, coinvolgendoli attivamente sotto vari punti di vista: musicale, teatrale, tecnico.

I ragazzi, preparati dalle docenti Federica Morandi e Tiziana Albasi, saranno accompagnati al pianoforte da Gaboon Ko. Sul palcoscenico dei Teatini saranno protagonisti gli studenti Lina Ammari, Emma Battaglia, Maddalena Dragoni, Paolo Fontana, Adem Gaddour, Caterina Marzolini, Mattia Mercati, Sofia Moglia, Luca Monti, Marjanela Nikulaj, Massimiliano Pagani, Diana Bianca Scicolone, Federico Tassielli, Mattia Barella, Matteo Borotti, Federico Guidotti, Agata Millione, Giovanni Quadri, Agnese Roncaglia, Filippo Zaccarini, Serena Bertolamei, Emanuele Falzi, Federica Ferrari, Riccardo Fietta, Vasile Gandrabur, Isacco Marchesi, Elisa Romersi.

Sarà l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto sulle opere della stagione lirica appena trascorsa, da Norma di Bellini fino ad Adriana Lecouvreur di Cilea, negli originali punti di vista e approfondimenti anche collegati a temi d’attualità messi a punto dai giovani studenti, oltre alle interpretazioni di carattere musicale.

L’ingresso alla Sala dei Teatini è gratuito su prenotazione, con mascherina Ffp2 obbligatoria, fino a esaurimento posti disponibili. Per accedere allo spettacolo occorre prenotarsi inviando un’e-mail a [email protected]