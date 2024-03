Nao Challenge, gli studenti del Respighi progettano un robot addetto alle vendite

Un robot umanoide che svolge le funzioni di un commesso in un negozio di strumenti musicali durante i periodi festivi quando tra i banchi c’è la folla dei momenti di punta. Questo il progetto che gli studenti del Liceo Scientifico Respighi hanno presentato alla Finale Nazionale della Nao Challenge che si è tenuta a Firenze a Didacta 2024, la più grande fiera della scuola in Italia.

Robot addetto alle vendite

I ragazzi suddivisi in due squadre, Naonote e Ritmo, si sono cimentati in un contest didattico dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di sperimentare, motivare e sviluppare capacità di progettazione e pensiero critico utilizzando la robotica umanoide. La competizione richiede non solo conoscenze tecniche avanzate ma anche un forte spirito di squadra e capacità di problem-solving.

Quest’anno il tema della competizione è stato il retail ovvero il commercio e la vendita di beni e servizi al pubblico.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ