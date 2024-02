Borgonovo, il via ai campionati di robotica: centinaia di studenti in gara

A Borgonovo è partita la maratona di tre giorni, dedicata ai geni della robotica.

La palestra del Polo superiore Volta ospita fino a domenica la selezione regionale della FIRST® LEGO® League Italia, campionato di robotica con oltre 400 studenti in arrivo dalla Valtidone, Piacenza e da tutto il nord Italia.

Le 38 squadre in gara, di cui 12 in rappresentanza dalle scuole della Valtidone e del piacentino, si sfidano presentando i loro piccoli gioielli tecnologici. Ovvero robot ideati partendo dal filo conduttore proposto dagli organizzatori, l’associazione Artù, che quest’anno è “masterpiece”, opera d’arte.

A supportare l’imponente organizzazione sono stati reclutati circa cinquanta studenti volontari, insieme a realtà locali come l’Endo Fap don Orione, Confindustria, il Comune e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ