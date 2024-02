Campionato di robotica, cinque squadre del Volta alla finale nazionale di Salerno

Sono cinque le squadre in arrivo dal Polo superiore Volta della Val Tidone chiamate a partecipare alla finalissima nazionale del campionato di robotica FIRST® LEGO® League Italia. Il 16 e 17 marzo voleranno a Salerno per la finalissima nazionale i GenSVolta in rappresentanza dei licei di Castel San Giovanni con anche i compagni di TechMasters e HyperBrain.

Insieme a loro a Salerno rappresenteranno l’intero polo superiore Volta i compagni dei team Wormhole e Astra degli istituti tecnici di Borgonovo.

