Cittadella dello Sport: gli studenti del Volta al Global Innnovation Award

La Cittadella dello Sport degli studenti del Polo superiore Volta è tra i tre progetti scelti a livello nazionale, e tra i venti scelti a livello mondiale, che saranno presentati al Global Innovation Award. Insieme ai compagni delle sole altre due scuole italiane selezionate, gli studenti castellani rappresenteranno l’Italia durante la manifestazione internazionale che si terrà tra il 28 e il 30 giugno. Del team del Volta fanno parte Leonardo Silva, Francesco Cavelzani, Mattia Riccardi, Matteo Andritoiu, Francesco Maggi, Lorenzo Ziliani, Valentina Politi, Gabriella Volpini, Giovanna Asiani e Luigi Buscarini insieme al tutor Paolo Mosconi e alle docenti Elena Bassi e Alice Bellan. I ragazzi del Volta hanno immaginato di sfruttare gli spazi esterni al polo Volta di Castello per ricavarne campetti polivalenti nell’unica area verde ancora disponibile, pareti per arrampicate, totem che funzionano a energia solare dove, tramite un qr code, scaricare esercizi lungo un percorso salute aperto a tutti, studenti e non.

