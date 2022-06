Per Bersani “tema sociale legato a quello ambientale per il rilancio della città”

“Un sindaco non deve solo fare il sindaco, ma deve esserlo e per questo bisogna che sia un punto di riferimento per la città e per le questioni sociali” il monito dell’onorevole Pierluigi Bersani che questa mattina è intervenuto in largo Bacciocchi per sostenere la lista “Piacenza Coraggiosa” e il candidato sindaco Katia Tarasconi.

“Il giudizio su una amministrazione si basa su due domande – ha spiegato Bersani – l’hai lasciata meglio di come l’hai trovata? E, in secondo luogo, hai fatto qualcosa che non ci sia bisogno di spiegare perché i cittadini l’hanno visto? Possiamo dare risposte positive a queste due domande? Io non credo, per questo porto il mio sostegno a Katia”.

Tema sociale e tema ambientale sono correlati e risultano le preoragtive della lista “Piacenza Coraggiosa”. I candidati consiglieri Paolo Cammi e Serena Groppelli hanno sottolineato l’importanza di portare avanti progetti concreti inerenti al welfare, al lavoro, alla sostenibilità ambientale e al sostegno alle fasce più deboli della popolazione. “Il lavoro del futuro lo troveremo in chiave ambientale ed è lì che questa importante tematica s’incrocia con quella sociale” ha affermato Pierluigi Bersani.

Il deputato ha infine ricordato la figura di Alexander Langer: “Se la battaglia ecologica non si lega al tema sociale non ha respiro, non va avanti; quindi per ogni cosa che facciamo in chiave ambientale teniamo conto che abbiano un rilievo anche per la parte più debole della popolazione”.

“Siamo qui perchè abbiamo la volontà di governare questa città e governarla meglio di quanto fatto dalla precedente amministrazione – le parole di Cammi -. Sono stati due mesi di lavoro, un percorso molto bello e molto serio, basato su contenuti condivisi da tutti i candidati in lista. Il percorso ha l’obbligo di continuare anche dopo il 12 giugno”.