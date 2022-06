“Piacenza non deve diventare la città della logistica”. Il monito di Maurizio Botti

Per Maurizio Botti, il candidato sindaco della lista civica “Piacenza Rinasce” è “necessario dire stop al continuo ampliamento della logistica”. Secondo il medico in pensione, infatti, “Piacenza non deve diventare la città della logistica”.

Per la lista civica nata in seguito alle proteste di piazza le prerogative legate al settore logistico sono: “umanizzare la logistica attraverso – per esempio – la realizzazione di un hub dedicato ai camionisti e agli operai dove poter lavarsi e riposare in maniera decorosa”. Dopodiché, prosegue Botti, “Piacenza deve puntare ad altro, al turismo, all’ambiente, alla cultura ma basta alla logistica”.