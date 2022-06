“Strega comanda colore”: Piacenza nel primo romanzo di Chiara Tagliaferri

Il quotidiano Libertà, il luna park e quella nebbia che spesso fa sentire soli: Chiara Tagliaferri ricorda l’infanzia piacentina e la racconta nel suo primo romanzo intitolato “Strega comanda colore” edito da Mondadori. Una protagonista senza nome, ma che somiglia tanto all’autrice, si avventura in un viaggio emotivo nelle vicende di una famiglia tenuta in scacco da una nonna legata al denaro e con un padre scomparso troppo presto. Vuoti emotivi cercano conforto in abiti luccicanti e grandi sogni che in parte si avverano nella magia della Capitale. Il libro verrà presentato dall’autrice a Piacenza martedì 5 luglio alle 21 nell’ambito della rassegna “Le notti di Santa Chiara” sullo Stradone Farnese. Chiara Tagliaferri è stata autrice di diverse trasmissioni di Radio 2 e ora di uno dei podcast più ascoltati in Italia, Morgana che conduce con Michela Murgia. E’ sposata con lo scrittore Nicola Lagioia. L’abbiamo raggiunta via Skype per un’intervista.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà