Sforza Fogliani: “Per noi va bene qualsiasi risultato. L’affluenza non è crollata”

Corrado Sforza Fogliani, candidato a sindaco con i Liberali, attende i primi risultati elettorali nella sede storica dell’associazione di via Cittadella.

“Quale risultato ci aspettiamo? Nessuno – spiega ai microfoni di Telelibertà impegnati nella diretta elettorale. – Siamo una lista locale e non possediamo il bagaglio politico degli altri sfidanti. Per noi qualsiasi risultato andrà bene. I dati dimostreranno che non siamo la stampella del centrosinistra come pensa qualcuno. Sono certo che diranno esattamente il contrario”.

Un ultimo commento Sforza Fogliano lo riserva all’affluenza molto bassa: “Mi pare sia di poco inferiore alle altre tornate elettorale. E’ esagerato parlare di crollo”.