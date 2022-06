Il confronto Barbieri-Tarasconi all’assemblea di Confapi. Segui la DIRETTA

Tempo di assemblea annuale per Confapi Industria Piacenza. L’associazione guidata da Giacomo Ponginibbi si riunirà infatti oggi pomeriggio a partire dalle 18.30 nella ex chiesa di Sant’Agostino per il tradizionale incontro tra gli associati.

Un appuntamento reso speciale dal primo confronto pubblico tra le candidate a sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi, che domenica 26 giugno si sfideranno nell’atteso ballottaggio.

La serata sarà condotta dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Editoriale Libertà.