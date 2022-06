Fratelli d’Italia, Migli: “Svista nel conteggio delle mie preferenze, 20 voti in meno”

Da 221 a 241 preferenze. In seguito a un errore nella trascrizione dei voti, il consenso elettorale raccolto da Gian Carlo Migli – candidato nella lista di Fratelli d’Italia – registra un aumento. In un primo momento, infatti, i responsabili del seggio di Montale hanno assegnato meno preferenze all’esponente di centrodestra. “L’ho notato subito – spiega Migli – perché lì votano la mia famiglia e diversi sostenitori. Ho fatto una segnalazione ed è emersa una svista nel verbale riassuntivo del seggio. Lo sbaglio è stato corretto in tempi stretti, senza la necessità di un ricorso”.

Il conteggio delle preferenze sul sito del Comune è già stato aggiornato. “Adesso sono l’undicesimo candidato più votato a livello complessivo”, puntualizza Migli.

Un caso simile – ma più grave – era avvenuto nella scorsa tornata elettorale a scapito di Samuele Raggi (tra le fila di “Con Rizzi la Piacenza del futuro”), seguito da un lungo iter giudiziario e dal riconteggio di tutte le schede nel seggio di Borghetto.