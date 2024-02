Parcheggio piazza Cittadella, affondo di FdI: “Iter fumoso, debiti di Gps anche nel 2023”

La maxi-partita del parcheggio interrato di piazza Cittadella finisce ancora nel mirino di Fratelli d’Italia. Sull’accordo pubblico-privato tra il Comune e il concessionario Global parking solutions – appalto che riguarda parallelamente anche la gestione della sosta a pagamento nelle strisce blu in città – il gruppo consiliare di minoranza rileva anzitutto che “con disinvoltura il privato risulta ancora inadempiente con Palazzo Mercanti rispetto al pagamento del canone per il 2023, pari a un milione e 37mila euro iva inclusa, cifra che Gps avrebbe dovuto corrispondere al Comune entro la fine dello scorso anno”.

A specificarlo è stata oggi Gloria Zanardi, in conferenza stampa al fianco dei colleghi Sara Soresi e Nicola Domeneghetti. Un indicatore, quello dell’ulteriore posizione debitoria di Gps nei confronti dell’ente pubblico, che “si inserisce in una situazione già delicata con il Comune, dato che il concessionario ha goduto del saldo e stralcio della morosità per il 2020, 2021 e 2022”.

Le ultime tappe dell’iter – Va ricordato che al suo insediamento l’amministrazione Tarasconi aveva dichiarato l’interesse pubblico del futuro posteggio interrato in piazza Cittadella, impianto sotterraneo da 250 posti il cui costo, negli undici anni da quando l’appalto era stato aggiudicato (dicembre 2012), è lievitato da 10 a quasi 15 milioni di euro. Il dialogo con il privato, Gps, era stato così riavviato, fino alla firma di un aggiornamento contrattuale – il cosiddetto addendum – comprensivo di uno “sconto” sui canoni arretrati e l’aumento delle tariffe di sosta nelle strisce blu (da 1,05 a 1,50 euro la prima ora, ma con modulazioni variabili nella varie aree urbane). Si attende ora la presentazione della certificazione da parte degli istituti di credito dell’erogazione del finanziamento alla ditta per avviare il cantiere.

“La Corte dei conti faccia chiarezza” – “Ad oggi – ha evidenziato Soresi – la situazione non si sblocca, la proroga di 30 giorni per l’ottenimento delle garanzie bancarie da parte di Gps scadrà tra circa una settimana. Nel frattempo i cittadini continuano a pagare le tariffe maggiorate sulle strisce blu”. Da qui, un’ulteriore mossa di FdI. “Abbiamo invitato formalmente la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo a chiedere alla Corte dei conti di verificare la maxi partita di piazza Cittadella, con protagonista una società privata morosa verso Palazzo Mercanti. Affinché l’istanza venga inoltrata, il documento deve essere firmato da tutti i consiglieri comunali. Dalla maggioranza, tuttavia – ha concluso Soresi – c’è una chiusura totale”.

