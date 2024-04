Caos parchimetri a Piacenza, monete rigettate e turisti in tilt: “La sosta è impossibile”

Cortocircuito strisce blu a Piacenza: i parchimetri vanno in tilt, i turisti (e non solo) subiscono il disservizio. Il problema emerge in piazza Cittadella: la coda aumenta, qualcuno si arrende, “Non funziona, non so come fare, provate voi”. Un’altra persona estrae dalla tasca un contenitore pieno di monete e tenta qualsiasi combinazione possibile. La risposta del parchimetro è sempre la stessa: “Somma vietata”, con il rischio di essere multati per l’impossibilità di esporre il ticket. Così l’utilizzo dei posteggi a pagamento – servizio comunale gestito dalla società Global parking solutions – diventa un vero e proprio percorso a ostacoli.

TURISTI ESASPERATI

Se il malfunzionamento dei dispositivi è già estenuante per i residenti, il problema si accentua quando si abbatte sui turisti. È successo proprio venerdì pomeriggio, 5 aprile, in piazza Cittadella, di fronte al monumento-simbolo rappresentato da Palazzo Farnese. Un tedesco al parchimetro è esasperato: “Sono appena arrivato dalla Germania, sono qui per turismo. Sto cercando di parcheggiare l’auto, ma l’apparecchio non funziona e mi respinge le monete. Non so cosa fare”. Ecco il biglietto da visita della nostra città. A un altro turista non va meglio: “Vengo da Torino per scoprire Piacenza, ma il malfunzionamento dei parchimetri è davvero un grosso disagio. Non so come fare. Un’anziana mi ha suggerito un metodo per riuscire a stampare il biglietto di sosta, ora provo. Un altro turista francese si è visto rifiutare il bancomat”.

IL CORTOCIRCUITO

Il cortocircuito della “Somma vietata” nasce sui frazionamenti dell’ora, perché – se l’ora di sosta costa 1,80 euro e il cittadino inserisce due euro nel parchimetro – il macchinario fa scattare in automatico il frazionamento dell’ora successiva per cui non accetta la somma in quanto dovrebbero essere aggiunte altre monete.

Il problema viene segnalato anche dal consigliere comunale Massimo Trespidi: “Ho raccolto le lamentele di vari commercianti e residenti perché i parchimetri non funzionano se gli utenti non inseriscono esattamente la cifra di 1,80 euro. Una turista svizzera è stata multata perché non ha esposto il ticket, ma il parchimetro non funzionava. Il Comune batta un colpo”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: