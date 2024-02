Strisce blu a Piacenza: ok a costo frazionato dopo un’ora. Cortocircuito sui cartelli

Approvato il frazionamento della seconda ora e successive nelle strisce blu in città. “Tutti i parchimetri saranno riprogrammati entro una settimana” conferma l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni. L’amministrazione Tarasconi ha chiesto e ottenuto dal gestore, la ditta Global parking solutions, la possibilità di provvedere al frazionamento in blocchi da 20 minuti della tariffa a partire dalla seconda ora di sosta, così da evitare un esborso eccessivo da parte degli automobilisti che pagano il parcheggio oltre i 60 minuti, senza poi utilizzarne l’intera durata. Oggi, infatti, se ad esempio un utente deve posteggiare il proprio veicolo per un’ora e un quarto, è comunque costretto a pagare due ore complessive di sosta: d’ora in avanti invece potrà limitarsi a un’ora e 20 minuti di ticket al parchimetro.

Nel dettaglio, i nuovi importi applicati a partire dalla seconda ora di sosta sono questi: 0,50 euro nelle zone a tariffa ordinaria; 0,70 euro in quelle “di bordo”; 0,80 euro in quelle definite a “elevata rotazione”; 0,40 euro nel piazzale di viale Malta. La novità permette ai cittadini di risparmiare, parallelamente però all’aumento generale delle tariffe nelle strisce blu – che tanto ha fatto discutere – collegato al riequilibrio economico-finanziario del maxi appalto in capo a Gps comprensivo anche della realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella.

Ma su questa misura ci sarebbe stato pure un piccolo cortocircuito operativo tra il Comune di Piacenza e il concessionario. Stamattina, 13 febbraio, i tecnici di Gps sono entrati in azione per comunicare questa misura alla cittadinanza, attraverso la sostituzione dei vecchi cartelli. Peccato, però, che la segnaletica posizionata sia sbagliata: non si specifica la possibilità di frazionamento oltre i 60 minuti. È probabile che Gps porrà rimedio con un’integrazione sugli avvisi.

A segnalare il cortocircuito è stato anche il consigliere Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi): “Gli avvisi non comunicano il frazionamento a partire dalla seconda ora, un’informazione che sarebbe molto utile alla cittadinanza. Il lavoro di Gps è inqualificabile”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: