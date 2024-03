“Somma vietata”: altre lamentele per i parcometri del centro storico

Laprosegue. E così si allarga il coro delle proteste dei cittadini contro “il divieto delle monetine” – così viene chiamato – per pagare la sosta nelle strisce blu.“Com’è possibile una cosa del genere? – si domanda una cittadina sorpresa a “litigare” con un parchimetro in via Risorgimento – infilo due euro per pagare un’ora di sosta e sul display compare “somma vietata”. Di cartelli che spieghino la causa del problema non ce ne sono. Se i macchinari sono difettosi si dovrebbe sospendere il pagamento”. La polemica è nata pochi giorni fa dalla segnalazione di alcuni cittadini che in diversi punti della città hanno cercato di pagare la sosta nelle strisce blu al parcometro inserendo le monete: non è stato possibile perché sullo schermo del macchinario appare la scritta “Somma vietata”.Dalla piazzetta dei chiostri del Duomo a via Torta, dallo stradone Farnese a via Cavour, diversi sono i parcometri che non accettano monete superiori alla esatta tariffa oraria.