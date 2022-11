Malfunzionamento dei parcometri in città. “Per 15 giorni niente monetine”

Funzionalità ridotta dei parchimetri, entro quindici giorni il ripristino del pagamento in moneta. L’Amministrazione comunale informa, attraverso una nota, che in questi giorni potrebbero verificarsi problemi nell’utilizzo dei parcometri cittadini, in particolare per quanto riguarda la mancata accettazione delle monetine per il pagamento.

“Il malfunzionamento – rendono noto dagli uffici comunali – è dettato da ragioni tecniche, conseguenti a un furto subito nei giorni scorsi dalla ditta cui è affidata la gestione del servizio. La completa funzionalità dei sistemi di pagamento verrà gradualmente ripristinata entro i prossimi quindici giorni, contestualmente all’effettuazione delle necessarie verifiche di sicurezza degli impianti”.

“Si ricorda – infine – che è sempre possibile utilizzare il bancomat o la carta di credito, nonché le due applicazioni scaricabili dagli store online: Easy Park Flow e Flowbird Parking”.