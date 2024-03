Caos parchimetri: “Rigettano le monete se non coincidono con l’esatta tariffa oraria”

“Somma vietata” è la scritta che alcuni piacentini si sono trovati davanti. La matematica non c’entra: il problema insorge dopo avere inserito le monetine nei parcometri cittadini che regolamentano i parcheggi nelle strisce blu. “Ho provato a inserire due euro per pagare una sosta di un’ora a un euro e 80, ma sul parcometro è apparsa la scritta “somma vietata”: ho pensato che fosse rotto e ho provato con un altro inserendo tre euro – spiega una cittadina – e il risultato è stato lo stesso. Non avevo il bancomat con me per cui non sono riuscita a pagare il parcheggio. Chiaramente, al mio ritorno sul parabrezza c’era la multa”.

L’episodio è accaduto l’altro pomeriggio nella piazzetta dei chiostri del Duomo, ma non è un caso isolato. Un altro piacentino, ieri mattina, ha provato a pagare la sosta a un parchimetro di via Risorgimento con qualche monetina, ma non è stato possibile: anche in questo caso sul display del macchinario è comparsa la scritta “somma vietata”. Lo stesso episodio si è verificato ad un terzo cittadino che ha parcheggiato nella zona dei giardini Margherita: alla fine è stato costretto a pagare con la carta di credito.

“La soluzione è la tariffa proporzionale lineare. In pratica ti fermi quanto paghi e coi tecnici ci stiamo lavorando”. Non nega il problema l’assessore Matteo Bongiorni.

“Il problema nasce sui frazionamenti dell’ora – spiega – se l’ora di sosta costa 1,80 euro e il cittadino inserisce due euro nel parchimetro, il macchinario fa scattare in automatico il frazionamento dell’ora successiva per cui non accetta la somma perché dovrebbero essere aggiunte altre monete”.

Tuttavia diversi sono i cittadini che negli ultimi giorni si sono trovati spiazzati e hanno anche preso delle multe: “Non nego il disagio – ammette Bongiorni – tuttavia l’obiettivo a cui stiamo lavorando coi tecnici e anche con l’ente gestore è il consumo lineare proporzionale: cosa significa? Vuol dire che posto il limite della prima ora, compri la sosta in base ai soldi che metti”.