Parcheggio in Cittadella, l’assessore: “Iter sbloccato, ora attenzione alla viabilità”

C’è la consapevolezza che “si tratta di un’opera certamente impattante che genererà disagi, in primis sul fronte di viabilità e trasporto scolastico”. Ma c’è anche la soddisfazione per “un passo in avanti su un percorso ritenuto lineare dall’amministrazione che, senza trionfalismi, ha cercato in questo anno e mezzo di condurre la pratica fuori dalle secche in cui si trovava da 12 anni” seguendo quella che è “un’intenzione politica della sindaca Katia Tarasconi”. Così l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni commenta la svolta nella spinosa pratica del parcheggio interrato di piazza Cittadella a Piacenza: ieri pomeriggio il Comune di Piacenza ha proceduto alla consegna dell’area di cantiere al concessionario Piacenza Parcheggi-Gps, un iter finito più volte nel mirino dell’opposizione per la gestione ritenuta inadeguata.

GARANZIE BANCARIE

Attenzione allo spinoso tema delle garanzie bancarie (la cosiddetta “bancabilità”) di cui attualmente dispone il Comune. E cioè le delibere del pool di banche composto da Banca del Fucino e da Mediocredito. Non coprendo queste ultime l’intero ammontare del costo dell’opera, cioè circa 9 milioni di euro rispetto ai 14,7 totali, era comunque possibile procedere alla consegna delle aree? Per l’amministrazione sì. “Abbiamo pensato questo: che se le banche interessate, con due ordinanze, hanno concesso le linee di credito alla concessionaria Piacenza Parcheggi-Gps è perché hanno valutato che tutto il Piano economico finanziario dell’opera sia sostenibile. Quanto al fatto che queste garanzie non coprono l’intero valore – prosegue l’assessore Bongiorni – va detto che siamo nell’ambito di un project financing. Ciò prevede che una parte dell’investimento è legato alla gestione del servizio accorpato al project, ossia quello dell’incasso dei canoni sul servizio di sosta a pagamento (strisce blu) che il concessionario incassa ogni anno. La quota che manca fa parte del rischio di impresa che si assume Piacenza Parcheggi”. Viene inoltre precisato che proprio tale incasso derivante dai canoni del parcheggio “è vincolato all’investimento sull’opera”. In altre parole, una parte dei suoi utili la società del manager Filippo Lodetti Alliata deve utilizzarli a coprire il costo del parcheggio.

Va ricordato che a realizzare l’opera sarà Edilstrade Building spa, impresa di costruzioni piacentina. Edilstrade fa parte del gruppo di ditte che nel 2012, insieme alla società che oggi si è evoluta in Piacenza Parcheggi, si aggiudicò l’articolata gara d’appalto.

