Svolta per il parcheggio di piazza Cittadella: consegnata l’area a Piacenza Parcheggi

Svolta nella pratica per la costruzione del parcheggio interrato di piazza Cittadella, a Piacenza. Al termine di un confronto tecnico con Piacenza Parcheggi-Gps, il Comune ha ritenuto che ci fossero le condizioni per consegnare le aree di cantiere alla società incaricata di realizzare l’opera.

L’impresa ha quindi 30 giorni di tempo per iniziare l’allestimento del cantiere e l’esecuzione delle opere.