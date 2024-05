Sosta a ostacoli con i parcometri in città: Capitan Ventosa inviato a Piacenza

Capitan Ventosa a Piacenza. Il noto inviato di “Striscia la Notizia”, Fabrizio Fontana, è spuntato oggi pomeriggio (8 maggio) in città per raccogliere le rimostranze dei piacentini per i parcometri che non danno resto e che fanno pagare commissioni aggiuntive qualora si decida di pagare la sosta negli spazi blu con le carte. Lui stesso ha provato a pagare la sosta della sua auto incontrando alcune difficoltà. Il servizio del tg satirico di Antonio Ricci andrà in onda nei prossimi giorni.