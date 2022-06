Sono 2.193 i voti a favore Katia Tarasconi si è imposta come nuovo sindaco con 2.193 voti in più rispetto a Patrizia Barbieri, sindaco uscente.

Complessivamente i voti per Tarasconi sono stati 16.935 e 14.742 per Barbieri che si è imposta in 22 sezioni mentre il nuovo sindaco ha vinto in 86 seggi.

A QUESTO LINK I RISULTATI NELLE 108 SEZIONI