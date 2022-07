Volti nuovi in consiglio, il ritratto del neoeletto Luca Dallanegra

Scorrendo il suo profilo sui social ci si imbatte in una fotografia di Paolino Pulici, capitano del Torino negli anni Settanta. E i colori granata ritornano più volte nelle immagini postate, d’altronde conversando con Luca Dallanegra, che varcherà per la prima volta oggi la sala del consiglio comunale, si finisce spesso per parlare di sport.

Nel suo breve curriculum, diffuso per le elezioni, non ha mancato di inserire le due squadre per cui batte il suo cuore, il Toro – “quindi sono abituato a soffrire” scherza – e i Green Bay, squadra di football americano che segue come se avesse i piedi Oltreoceano. Dallanegra, imprenditore di 55 anni, sposato e con un figlio, i piedi li ha invece ben piantati a Piacenza, dove è stato eletto nella lista civica Katia Tarasconi, raccogliendo 83 preferenze. Ammette che proprio non se lo aspettava, ma anche di essere curioso per la nuova avventura sui banchi del consiglio. È la prima volta che Dallanegra si tuffa nell’agone politico. Ma non è stata una scelta di getto.

Laureato alla Bocconi, Dallanegra ha lavorato per un paio di anni nell’Associazione industriali, dopodiché ha vissuto un’esperienza da pendolare, direzione Milano, dove ha lavorato in banca, per rientrare infine nella seconda metà degli anni Novanta nell’azienda di famiglia, attiva nel campo automobilistico. Nelle qualità che deve possedere un imprenditore, Dallanegra trova qualcosa che può essere utile anche in politica: la capacità di dialogo e il coraggio.

