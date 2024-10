Gnocchi lascia la civica Per Piacenza ed entra nel gruppo misto: “Motivi politici”

Claudia Gnocchi lascia Per Piacenza, la lista civica dove due anni fa è stata eletta in consiglio comunale a sostegno della sindaca Katia Tarasconi. Dimissioni per “motivi politici”, si limita a dire l’interessata rinviando dichiarazioni ufficiali alla prossima seduta di consiglio comunale e facendo comunque sapere che intende rimanere nella maggioranza di centrosinistra. Da ricordare che Gnocchi lo scorso dicembre già aveva lasciato la carica di capogruppo di Per Piacenza ricoperta dall’inizio del mandato, una scelta legata al suo dissenso – isolato nella lista civica – rispetto al piano urbanistico residenziale-commerciale nell’area ex Camuzzi di corso Europa che aveva avuto il via libera di giunta e maggioranza.

Dissenso motivato da posizioni ambientaliste che in più circostanze in questi due anni hanno visto Gnocchi in linea di smarcamento dalla coalizione, basti pensare, come ultimo esempio, alla sua presenza a iniziative promosse dal comitato per gli alberi di piazza Cittadella minacciati dal progetto di parcheggio sotterraneo.

L’uscita dalla lista civica segna ora un’ulteriore presa di distanze dall’amministrazione su cui risulta abbia avuto un peso anche la tornata elettorale per la Provincia, dove la mancata elezione dell’unica candidata di Per Piacenza, Sibilla Brusamonti, avrebbe aperto una resa dei conti interna con Gnocchi indiziata di avere fatto mancare un voto determinante all’ormai ex collega di gruppo.