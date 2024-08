Rabuffi recordman degli interventi in consiglio: ha preso la parola per 15 ore

Non solo le presenze. La partecipazione in consiglio comunale si misura anche attraverso il minutaggio degli interventi. Proprio così: chi ha parlato di più? Il recordman degli interventi al microfono nell’aula istituzionale di Piacenza, stando ai dati raccolti dal 31 luglio 2023 al 1° agosto 2024, è Luigi Rabuffi, esponente di minoranza nel gruppo di Alternativa per Piacenza, che negli ultimi dodici mesi ha preso la parola per totale di 14 ore, 59 minuti e 13 secondi. Mica male: la dialettica non gli manca, men che meno gli argomenti, e lo dimostra spesso in aula quando utilizza il tempo a disposizione per i suoi interventi fino all’ultimo secondo, se non oltre. “Si chiama partecipazione – dice il consigliere di ApP – e sono fiero di esserne un modesto ma onesto protagonista”.

Il minutaggio di Rabuffi è notevole, ma in realtà non troppo distante da quello di un altro consigliere comunale: Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) che ha parlato per 14 ore, 50 minuti e nove secondi, pur con un “bottino” di presenze ben superiore, 43 sedute contro le 36 di Rabuffi. “Bisogna studiare al meglio la documentazione – afferma Trespidi – per essere preparati e, dunque, intervenire in aula dando il proprio contributo”.

Neanche a dirlo, il podio del minutaggio è tutto occupato dall’opposizione. La medaglia di bronzo, infatti, va a Patrizia Barbieri, ex sindaca e capogruppo della civica di centrodestra: 13 ore, 26 minuti e 22 secondi, un risultato che si affianca al 100 per cento di presenze in aula nell’ultimo anno. “Occorre rispetto e impegno costante per il ruolo di consigliere comunale poiché dobbiamo rispondere a un mandato di cui ci hanno investito i cittadini – commenta Barbieri – spiace quindi che la maggioranza non comprenda l’istituzionalità dell’aula, cercando spesso di non farla esprimere su temi che sono propri di questa sede”.