Archeologia, i modelli 3D di Gian Francesco Tiramani ricostruiscono i siti piacentini

L’archeologia trova nella tecnologia una preziosa alleata. Oggi, infatti, per fruire di siti archeologici è possibile appoggiarsi alla modellazione 3D e alla realtà virtuale. Lo sa bene Gian Francesco Tiramani, piacentino di Morfasso che in più occasioni si è messo a disposizione della Sovrintendenza. In che modo? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui.

