Per Sony, uno State of Play all’insegna di Suicide Squad e realtà virtuale

Dopo Microsoft e Nintendo, anche Sony torna in pista con un nuovo State of Play, appuntamento digitale che giovedì 23 febbraio ha dato ai giocatori un primo, o nuovo in alcuni casi, sguardo alle produzioni in arrivo su PlayStation (ma non solo) nei prossimi mesi.

In un evento a dire il vero non particolarmente esaltante, la prima sezione è stata interamente dedicata alla realtà virtuale. Sony ha da poco lanciato sul mercato PlayStation Vr 2, il visore di nuova generazione che sfrutta gli ultimi ritrovati tecnologici in questo campo, come la tracciatura del movimento degli occhi, per proporre esperienze sempre più innovative.

L’inizio è stato abbastanza scoppiettante, basti pensare all’ottimo Horizon: Call of the Mountain, ma durante lo State of Play, Sony ha voluto ribadire che questo è solo l’inizio. Ed ecco quindi che lo showcase prende il via con la rivelazione di cinque nuovi titoli per Ps Vr 2, alcuni dei quali molto curiosi. Journey to Foundation, di Archiact, promette di rielaborare le grandi opere di Asimoov, mentre Before your Eyes promette di essere una toccante avventura narrativa che racconta la “vita” di un’anima dopo la morte. Da non sottovalutare anche Synapse, il nuovo sparatutto dai creatori di Fracked.

La presentazione è poi proseguita con il nuovo trailer di Destiny 2, la data di uscita del simpatico e coloratissimo gioco avventuroso Tchia (appuntamento al 21 marzo, sarà lanciato al day anche su Ps Plus Extra e Premium), e la rivelazione degli ultimi personaggi di Street Fighter prima dell’uscita del gioco. Zangief e Cammy, insieme alla nuova arrivata Lily, si uniscono a Ryu, Chun-Li, Luke e molti altri personaggi completando il roster per day one di Street Fighter 6, fissato al 2 giugno di quest’anno.

In chiusura, dopo un nuovo trailer dell’attesissimo Resident Evil 4 Remake ormai in dirittura d’arrivo (24 marzo, anche su Xbox Series X, S e Pc), che ha rivelato nuove sequenze di gioco oltre alla modalità Mercenaries (postilla extra: il gioco sarà completamente doppiato in italiano), ecco che gli ultimi quindici minuti sono stati dedicati a Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il videogioco action targato Rocksteady, già autori della splendida serie Batman Arkham, rilancia i personaggi Dc dopo l’opaco Gotham Knights pubblicato in autunno, ma questa volta o supereroi sono i grandi nemici da sconfiggere. Con l’arrivo di Braniac, tocca quindi alla Suicide Squad di Amanda Waller scendere in pista e salvare il mondo da una minaccia senza precedenti.

Tanti nemici e adrenalinica azione, questi sembrano essere gli ingredienti di Suicide Squad, che promette di non fermarsi al suo day one fissato per il 26 maggio. Gli sviluppatori, dopo aver parlato e mostrato più approfonditamente il gameplay e le abilita di vari protagonisti, hanno infatti svelato che Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot non saranno gli unici personaggi giocabili di Suicide Squad: Kill the Justice League, che anzi in futuro si arricchirà di nuovo contenuti, eroi (o cattivi, che però qui sono i buoni) e molto altro ancora. Sicuramente non un titolo dal concept particolarmente innovativo, ma i giocatori sperano che l’esperienza di Rocksteady possa servire per evitare errori classici di questo genere. Tipo quelli di Marvel’s Avengers, tanto per dirne uno.