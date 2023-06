La Summer Game Fest tra Cloud Strife, Prince of Persia e… Nicolas Cage!

Tanti trailer, alcuni annunci interessanti, e persino Nicolas Cage. Sì, proprio la star di “Via da Las Vegas” e “Il Mistero dei Templari” si è divertito sul palco della Summer Game Fest di Geoff Keighley che nella sera dell’8 giugno ha tenuto la sua serata d’inaugurazione. Un antipasto, a dire il vero, di quella che sarà una lunga e intensa settimana per gli amanti dei videogiochi tra i vari showcase di Xbox, Ubisoft, Devolver Digital, Capcom e molti altri.

Ed Boon ha mostrato la violenza di Mortal Kombat 1; Sega ha presentato Sonic Superstars, dolce restauro dei giochi classici del porcospino blu; Lies of P, il gioco action ispirato al romanzo Pinocchio di Collodi, ha finalmente una data di uscita fissata al 19 settembre. I presenti, comunque, sono stati tanti: il tema mediale di Throne Liberty e Warhaven è stato largamente apprezzato, Alan Wake 2 si è mostrato con un breve gameplay, e John Carpenter è la fonte d’ispirazione per il truculento Toxic Commando in arrivo il prossimo anno.

Nel marasma dei titoli mostrati, tra The Lord of the Rings: Return to Moria, Crash Team Rumble, Palworld e Banishers: Ghosts of New Eden (e ne abbiamo sicuramente dimenticati altri!), c’è spazio anche per Hollywood.

Nicolas Cage, a luglio, diventerà virtualmente uno dei personaggi di Dead by Daylight, il fenomenale multigiocatore asimmetrico nel quale l’attore, recentemente tornato al cinema con “Renfield” nel ruolo di Dracula, sarà uno dei sopravvissuti. Un’altra tappa della rinascita del premio Oscar 1996, che negli ultimi tempi è tornato a far parlare di sé dopo un lungo periodo di crisi, e un lavoro da lui amato come ha dichiarato lo stesso Cage, salito sul palco per parlare con Keighley. Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, sarà invece il grande nemico di Baldur’s Gate 3, attesissimo nuovo capitolo della storica serie gdr.

Non sono comunque mancate alcune sorprese gradite, anche se in alcuni casi anticipate. Sony ha ad esempio rivelato la data di uscita di Marvel’s Spider-Man 2, fissato al 20 ottobre in esclusiva PlayStation 5, mentre Bandai Namco ha mostrato per la prima volta in azione Sand Land, curioso action ispirato all’omonimo manga dell’autore di “Dragon Ball”, Akira Toriyama. Ubisoft, poi, ha sorpreso i suoi fan aprendo la conferenza con il trailer di annuncio di Prince of Persia: The Last Crown, il primo nuovo videogioco della storica serie da ben 13 anni. Mostrato con le prime sequenze, The Last Crown è un platform bidimensionale, che si rifà allo storico gioco del 1990 e non ha nulla a che fare con Le Sabbie del Tempo Remake, ormai perso nel deserto delle produzioni Ubisoft.

E si conclude, dopo mille altri trailer, con la sorpresa che ormai sorpresa non era più, ma che è comunque una piacevole presenza: Final Fantasy 7 Rebirth. Dopo Ever Crisis, gioco mobile che racchiude l’intera epopea di questo magico universo narrativo, viene infatti la volta del sequel in arrivo all’inizio del 2024, che si è mostrato nelle prime sequenze. Da Remake, Rebirth eredita il combat system e molte dinamiche, ma appare da subito con grandi aree esplorabili e un comparto grafico migliorato, oltre a una storia che, chiaramente, si rifarà all’originale Final Fantasy 7 con la licenza tuttavia di intraprendere un percorso inedito, già ampiamente suggerito dal primo capitolo. Il gioco uscirà in esclusiva per PlayStation 5.