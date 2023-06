Xbox, lo Showcase sfonda tutto: l’ariete Starfield è solo l’inizio

Si è tenuto domenica 11 giugno lo showcase di Xbox, la divisione gaming di una Microsoft chiamata a ritrovare certe dimensioni e immagini perse negli ultimi mesi con alcuni rinvii di troppo e l’ancora scottante caso Redfall. Missione compiuta: l’evento, una vetrina digitale per i prossimi 12 mesi e oltre del mondo Xbox, è stato martellante, ricco di videogiochi e con alcune novità che hanno fatto da subito parlare.

Grandi protagonisti sono stati gli Xbox Game Studios, i team interni di Microsoft cresciuti notevolmente negli ultimi anni grazie a una massiccia campagna di acquisizioni tra cui si ricordano soprattutto Bethesda, il gruppo Zenimax Media, Obsidian Entertainment e Playground Games. Proprio questi ultimi due si sono fatti vedere con due importantissimi giochi di ruolo attualmente in produzione e attesi da molto tempo: il primo ha mostrato un gameplay trailer di Avowed, fantasy dalle tinte leggendarie in arrivo nel 2024; Playground ha invece rivelato, finalmente, un nuovo esilarante trailer di Fable, il reboot della serie che gioca con note fiabe tra cui quella di “Jack e il Fagiolo Magico”.

Non si tratta però delle uniche novità legate agli studi interni di Microsoft. Compulsion Games ha annunciato South of Midnight; Inxile ha rivelato Clockwork Revolution, titolo shooter gdr che vuole giocare con il concetto di tempo; Asobi, a sorpresa, ha mostrato le prime sequenze di Microsoft Flight Simulator 2024, nuova versione dello storico sim a bordo di aerei. È stata poi la volta di Forza Motorsport di Turn 10, che viene finalmente confermato per il lancio il 10 ottobre su console e pc, e di Senua’s Saga: Hellblade 2, il sequel della pluripremiata avventura targata Ninja Theory che intende spremere la potenza di Xbox Series X con un comparto grafico di primo livello.

Anche le terze parti hanno fatto capolino sul palco digitale dell’evento. Starbreeze ha ad esempio rivelato le prime sequenze, e la data di uscita fissata al 21 settembre, per l’interessante Payday 3, nuovo capitolo della serie a base di rapine; il gioco sarà disponibile dal day one su Game Pass.

E siccome Disney vuole diventare una macchina da guerra anche nei videogiochi, ecco anche Star Wars: Outlaws, un nuovissimo gioco action adventure open world firmato da Massive Entertainment, gli autori di The Division e del prossimo Avatar: Frontiers of Pandora. La finestra di lancio è fissata al 2024, e il gioco ci metterà nei panni della scaltra fuorilegge Kay Vess impegnata a sopravvivere in una galassia ricca di ostacoli e pericoli. Outlaws sarà ambientato tra gli eventi de “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”.

Ufficiali anche il remake di Persona 3 e il nuovo Persona 5 Tactical, rivelati per errore nei giorni precedenti da Atlus, che ha poi comunque portato la sorpresa Metaphor: ReFantazio. Sega rilancia con Like a Dragon: Infinite Wealth, nuovo gioco della serie nota anche con il nome Yakuza, mentre Cd Project Red si prepara a concludere il suo lungo, e a tratti molto problematico, cammino a Night City con Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l’espansione in uscita il 26 settembre con Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand e Idris Elba che sarà uno dei nuovi personaggi.

Chiusura di conferenza, ovviamente, dedicata al pezzo da novanta. Dopo l’annuncio di una nuova versione di Xbox Series S con ssd ampliato e colorazione nera, che sarà disponibile sul mercato tra pochi mesi, Microsoft ha lasciato la parola a Todd Howard, boss di Bethesda, che ha mostrato per ben 40 minuti l’attesissimo Starfield. Il gioco di ruolo, la prima nuova ip da decenni per i creatori di Skyrim e Fallout, appare come un’opera mastodontica, dal potenziale illimitato. Secondo alcuni, la corsa per insidiare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per Starfield, è iniziata proprio domenica.