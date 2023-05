Spider-Man e Big Boss illuminano lo showcase Playstation di Sony

Tanti trailer, tanti annunci, tante sorprese: Sony dà il via al periodo dei grandi eventi con il suo Playstation Showcase, illuminato da alcuni titoli di enorme caratura e condito con numerose produzioni medio-piccole già finite sul taccuino degli osservatori.

Come aveva già annunciato da tempo l’azienda, l’intenzione di Playstation è di espandersi sempre di più nel mercato dei pc e nei videogiochi live service, costruiti come esperienze multigiocatore durature nel tempo e costantemente aggiornate per mantenere attiva la propria community e trovare sempre più giocatori. Sebbene siano stati presentati con semplici trailer in computer grafica, Fairgames di Haven e Concord di Firewalk hanno suscitato un certo interesse: il primo è un titolo incentrato sulle rapine, giocando con le possibilità dei gadget e delle abilità dei suoi protagonisti; il secondo è invece uno sparatutto online competitivo, di cui ne sapremo di più nel 2024.

Insieme all’inaspettato ritorno di Helldivers con un nuovo capitolo, c’è spazio anche per Bungie con il suo Marathon, reboot creativo della storica serie anni ‘90 ora reinventata come shooter a estrazioni online, e per S-Game che rivela il curioso Phantom Blade Zero, action di deriva apparentemente souls like ambientato in Oriente. Dai creatori dell’immortale Journey, poi, arriva Sword of the Sea, magica ed emozionante avventura ambientata tra misteriosi oceani.

Nel mezzo dello show, insieme a tanti e simpatici videogiochi indipendenti che arriveranno tra questo e il prossimo anno, c’è spazio anche per i grandi publisher. 505 Games rivela ufficialmente Ghostrunner 2, mentre Ubisoft e Remedy Entertainment mostrano in tutto il loro splendore Assassin’s Creed: Mirage e Alan Wake 2, quest’ultimo attesissimo sequel della sovrannaturale storia dello scrittore che sfidò l’oscurità. Per entrambi, la data scelta per il lancio è quella di ottobre, un mese già quindi ricco per i videogiocatori di tutto il mondo.

Piccolo spazio, prima dei grandi annunci finali, anche per Playstation Vr 2, ancora però troppo poco considerato. Il nuovo visore di realtà virtuale di Sony, lanciato in tutto il mondo a febbraio, ha disperatamente bisogno di grandi produzioni che possano trainare le sue vendite e soddisfare coloro che già hanno deciso di acquistarlo. La modalità Vr di Resident Evil 4 promette in effetti molto bene, così come il gioco a base di zombie Arizona Sunshine 2 e l’horror Five Night at Freddy’s: Help Wanted 2. Ci si aspettava però qualcosa di più.

I nomi che hanno catalizzato l’attenzione sono però altri. Nel bel mezzo dello show, con un primo trailer inizialmente enigmatico, Konami ha annunciato ufficialmente lo sviluppo del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, il capolavoro firmato Hideo Kojima lanciato originariamente nel 2004. Il gioco riproporrà l’esperienza del classico con una veste grafica totalmente rinnovata, ma la data di uscita resta una chimera. Lo stesso vale anche per Marvel’s Spider-Man 2, sempre fissato a un generico autunno 2023 ma finalmente mostrato con un lungo e intenso gameplay nel quale Peter Parker e Miles Morales devono vedersela tra Kraven e Lizard. Non manca poi la sorpresa: il simbionte Venom, la nemesi per eccellenza del ragno della Marvel, sarà un elemento di grande rilevanza non solo per la storia ma anche per il gameplay, parzialmente rinnovato con acrobazie e abilità inedite per i protagonisti.

Chi è davvero mancato, però, sono stati i grandi nomi dei Playstation Studios: Naughty Dog, Sucker Punch, Santa Monica, Guerrilla Games e Bend Studio non hanno preso parte all’evento, e la community del brand Sony continua a essere all’oscuro di quelle che sono le produzioni in sviluppo presso questi studi. Su tutti, l’assenza di The Last of Us: Factions, il multiplayer della serie action horror, fa molto rumore: lo vedremo al Summer Game Fest di Geoff Keighley?