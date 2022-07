Confindustria Giovani, Marchi: “Momento difficile, una nuova sfida per noi”

Era destino che Lorenzo Marchi, amministratore delegato della Fornaroli Polymers riconfermato da pochi giorni alla guida dei giovani industriali piacentini, rappresentasse la categoria in momenti difficili. Due anni fa, quando ricevette l’investitura alla carica di presidente del gruppo giovani di Confindustria Piacenza si era nel pieno della pandemia. Oggi, a due anni di distanza, le paure e le incertezze sono per lo più legate alla guerra in Ucraina, alla crisi energetica dei mercati e alla crescente inflazione. Fattori “che stanno condizionando anche la nostra economia, in un periodo storico che tuttavia – come ammette lo stesso Marchi – presenta anche grandi opportunità”.

