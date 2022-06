Tennis in Val Trebbia, al campus di Perino c’è il maestro Davide Corbellini

I piccoli ospiti del campus estivo di Perino avranno un maestro di tennis d’eccezione in questi mesi: è il piacentino Davide Corbellini, istruttore di primo grado FIT e tesserato per il Tennis Club Borgotrebbia, società con la quale lo scorso anno aveva raggiunto la promozione in Serie C.

Sarà lui, dunque, a dare i primi rudimenti ai bambini, in un’ottica di diffusione del tennis nei dintorni della Val Trebbia, obiettivo principale per il quale è stata avviata questa collaborazione tra il Tennis Club Borgotrebbia e l’Associazione Atlantide che gestisce il Centro Sportivo di Coli-Perino.

“Sono molto contento di poter iniziare a dare lezioni di tennis a questi piccoli, il tutto grazie all’impegno del nostro Lorenzo Marchi del Fornaroli Pro Tennis Team che ha dato vita a questa iniziativa insieme ai responsabili di Atlantide” ha detto Davide nel corso di una delle sue prime lezioni con i giovani. Il “padrone di casa” Stefano Biazzi, presidente dell’Associazione Atlantide, ha spiegato che la collaborazione con Corbellini è il primo passo “di una promozione del tennis e dello sport in generale nel nostro territorio.

Durante i mesi estivi noi organizziamo sempre questo campus, un’opportunità sia per loro sia per i genitori, al quale ogni anno partecipano circa una quarantina di bambini, ce ne sono alcuni che vengono anche dalla Lombardia. In questo modo ampliamo l’offerta dal punto di vista sportivo cercando soprattutto di intercettare le famiglie di Bobbio, Travo, Cassolo e zone limitrofe, con la scuola tennis per i più piccoli e anche con un corso di Pro Tennis per chi invece è a un livello più avanzato”.