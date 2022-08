“Per noi la danza classica è libertà”: talenti piacentini a lezione con Marco Pierin

Una mattina di lezione con il docente Marco Pierin, ex étoile internazionale. L’occasione è stata proposta ai giovani talenti piacentini Laura Orsi (20 anni), Giacomo Ruben Repetti (18 anni) e Tiziano Botteri (16 anni), ballerini di danza classica impegnati in Germania. La sessione di allenamento si è svolta nella scuola “Choros” in via Lanza a Piacenza. Le interviste nel servizio del Tgl qui sopra a cura di Thomas Trenchi.

