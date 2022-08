Ex Pontieri, il Comune: “Palestre costose, ipotesi assegnazione pomeridiana”

“Già da questo autunno, si lavorerà per concedere l’utilizzo pomeridiano delle palestre in via esclusiva a favore di una o più società, a seconda delle esigenze”. Lo spiega l’assessore allo sport Mario Dadati, interpellato da Telelibertà per fare il punto sulla struttura realizzata nell’area dell’ex laboratorio Pontieri, tra palazzo Farnese e l’arena Daturi, a fronte di un investimento di quattro milioni di euro sostenuto dalla Provincia (con un cofinanziamento della Regione).

Meno costi a carico dell’ente pubblico, più ore di utilizzo per le associazioni: così l’amministrazione comunale vorrebbe regolare l’impiego delle palestre, inaugurate un anno e mezzo fa. “Gli assegnatari si occuperebbero direttamente delle operazioni di pulizia, apertura e chiusura. L’obiettivo è quello di sgravare il Comune dalle spese di gestione” nonché di “offrire un servizio più costante al mondo sportivo”, chiarisce Dadati.

Le palestre risultano di proprietà della Provincia. Al mattino le porte vengono aperte alle classi scolastiche. Al pomeriggio, poi, i locali sono a disposizione delle società, in base agli accordi con Palazzo Mercanti. “In questo primo anno – aggiunge l’assessore – la struttura è stata utilizzata talvolta da squadre di basket e pallavolo”, pur con diversi costi a carico del Comune. Ora, invece, la giunta Tarasconi punta al risparmio attraverso una concessione pomeridiana in pianta stabile.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: