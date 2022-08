Torna il ritiro di giunta. Sindaco e assessori al lago Nero: “Vogliamo assumere”

Una passeggiata sulle nostre montagne per ossigenarsi. E poi testa a capofitto sulle pratiche amministrative, perché “non si deve perdere tempo” ripete il sindaco Katia Tarasconi. Per il suo esecutivo si apre la settimana che la porterà, da sabato 3 fino a lunedì 5 settembre, al ritiro di giunta. Torna così, dopo cinque anni di assenza, il “conclave” finalizzato a condividere le basi dell’azione amministrativa e confrontarsi sulle scelte del futuro.

La meta scelta per il ritiro d’esordio mandato è la Val Nure. Tarasconi e assessori saranno ospiti del rifugio Lago Nero, a pochi chilometri dal passo dello Zovallo. Da un punto di vista operativo la parte del leone la farà come sempre il bilancio con l’assessore e vicesindaco Marco Perini chiamato a snocciolare i dati delle entrate e della spesa corrente. C’è poi il problema della carenza di organico e della necessità di effettuare nuove assunzioni. Nel corso del ritiro sarà dato spazio ai singoli assessori per l’illustrazione di criticità, idee e progetti da portare avanti rispetto alle deleghe ricevute.

