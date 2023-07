Anche quest’anno ritiro di giunta. L’amministrazione Tarasconi andrà in ValTrebbia

Proseguirà anche in questo 2023 la tradizione del ritiro di giunta. Dopo aver scelto l’anno scorso la location del Lago Nero in alta Val Nure, quest’anno l’amministrazione Tarasconi avrebbe optato per l’alta Val Trebbia e cioè l’albergo ristorante Filietto di Mezzano Scotti di Bobbio, in località Costa Tamborlani.

L’abitudine dei ritiri di giunta era stata introdotta nel 2002 con l’arrivo a Palazzo Mercanti del sindaco Roberto Reggi. Fu poi proseguita dal sindaco Paolo Dosi. Andò avanti per 15 anni e fu poi sospesa nel 2017 quando alla guida del Comune arrivò Patrizia Barbieri. L’attuale primo cittadino l’ha ripreso l’anno scorso. La volontà è sempre stata quella di toccare ogni anno località differenti sparse nelle nostre splendide vallate. Facile immaginare che al ristorante Filietto gli assessori gusteranno le specialità del posto come i maccheroni alla Bobbiese. Da specificare che le spese del ritiro sono tutte a carico di sindaca e assessori.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ