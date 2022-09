“Colleghi, risparmiate e riducete i costi”. L’appello del vicesindaco agli assessori

Si prospetta un autunno caldo per famiglie e imprese sul fronte della crescita dei prezzi. Ma la spirale inflazionistica alimentata dai rincari sul costo dell’energia – schizzati con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – rischia di mettere in difficoltà anche un Comune, come quello di Piacenza, che ha sempre fatto dei conti in ordine un suo cavallo di battaglia. Non è un caso che il vicesindaco Marco Perini, che ha la delega al Bilancio, si sia lasciato andare a una preghiera rivolgendosi agli assessori riuniti nel salone del rifugio Lago Nero: “L’obiettivo è non sacrificare la qualità dei servizi, ma dove si può, cari colleghi, risparmiate e riducete i costi”.

