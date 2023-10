Altri 320mila euro per la Ricci Oddi: il Comune corre in soccorso della galleria

Per la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di via San Siro il Comune ha già stanziato a bilancio una somma di 200mila euro come contributo per il 2023. Ma non bastano. Non coprono nemmeno la metà dei costi che la Ricci Oddi deve sostenere nell’anno in corso. Ne servono altri 320mila che, alla luce del bilancio preventivo e di quello preconsuntivo della Galleria, il neo-presidente Jacopo Veneziani e la direttrice Lucia Pini hanno chiesto al Comune nei giorni scorsi.

Per l’ente significherebbe un esborso di 520mila euro totali per quest’anno, di cui questi 320mila sarebbero da stanziare in corsa attraverso una variazione di bilancio da votare in consiglio comunale. Buona parte dei costi da sostenere sono riferibili alle utenze: illuminazione, riscaldamento d’inverno e aria condizionata d’estate. E tutto ciò a fronte di entrate che quest’anno si dovrebbero assestare attorno ai 100mila euro, 60mila dei quali sono frutto dei biglietti d’ingresso.