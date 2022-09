Uno spettacolo per ricordare una mamma “volata in cielo” e aiutare altri malati

Una mamma è per sempre. Anche quando non c’è più. E se ha lottato fino alla fine con il sorriso, il suo insegnamento resta indelebile. Marica Zurlini era una donna solare e caparbia, amava la vita e l’ha difesa con forza e coraggio. Poi la malattia l’ha portata via, ed è rimasto un dolore incolmabile. Ma tanto amore andava trasformato in qualcosa di più grande. Lei avrebbe voluto così. Nel figlio Marcello è scattata la volontà di aiutare altri malati che stanno combattendo la battaglia della mamma. Nasce così una serata musicale per ricordare una persona amata e raccogliere fondi: stasera alle ore 21.00, lo spettacolo “Ovunque sarai” sul palco del Teatro dei Filodrammatici (in via Santa Franca, 33 a Piacenza) celebrerà il ricordo di Marica con ospiti d’eccezione. A organizzare la serata è il figlio Marcello Granata, piacentino: “Oggi sono esattamente 8 mesi dalla scomparsa di mia madre – spiega -. Ho pensato di ricordarla chiamando alcuni artisti amici a dare il loro contributo a una serata benefica che potesse anche fare del bene. E’ una giornata difficilissima in cui affiorano tanti ricordi e la tristezza prende il sopravvento. Ma raccolgo le forze perché so che lei sarebbe orgogliosa di me”.

L’ingresso è a offerta libera e l’incasso del concerto sarà devoluto interamente al reparto di Oncoematologia territoriale. Sul palco, presentati da Francesca Chiapponi, si alterneranno Roberto Barocelli, Marilena Massarini, Manuela Lenti, Cinzia Davò, Camilla Gorrini e Giovanni di Fulvio, insieme agli studenti dell’Accademia “Il Palcoscenico”. Uno spettacolo di arte varia a cui saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Katia Tarasconi – con un piccolo intervento a inizio serata, il dottor Luigi Cavanna, i rappresentanti dell’Ematologia di Castel San Giovanni, dove Zurlini era ricoverata e l’associazione Amop. L’evento ha il patrocinio del Comune di Piacenza.