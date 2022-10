Dal Pnrr alla pressione fiscale sulle aziende: Confapi Industria incontra il sindaco

“Abbiamo voluto incontrarvi perché riteniamo fondamentale avere un confronto con chi amministra la città”.

Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza, apre così l’incontro che il consiglio dell’associazione ha avuto con il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e la sua Giunta.

“Da sempre Confapi Industria Piacenza cerca di essere al servizio del mondo imprenditoriale e della città – spiega Ponginibbi – e per farlo però è importante anche il confronto e la collaborazione con l’amministrazione che guida la città: fare rete per noi è fondamentale non solo all’interno dell’associazione, ma anche con le realtà locali. Questo incontro ci offre l’occasione di presentarci come associazione e come imprenditori, ma anche di chiedere a voi come progettate il presente e il futuro di Piacenza: fra i temi che maggiormente ci stanno a cuore, c’è quello della logistica che deve essere di qualità per portare del valore aggiunto sul territorio. Come associazione però siamo molto sensibili anche sul fronte scuola e lavoro: le nostre aziende soprattutto nella metalmeccanica hanno bisogno di profili tecnici”.

Da parte sua, il sindaco Tarasconi evidenzia: “C’è molto lavoro da fare e lo stiamo portando avanti con impegno e in modo unitario, con un grande spirito di squadra e condivisione non solo tra di noi, ma anche nel dialogo con il territorio, nell’ascolto dei cittadini e delle categorie. Questo incontro va proprio nella direzione di essere a servizio dello sviluppo e della crescita della comunità, valorizzando il ruolo portante dell’imprenditoria sotto il profilo occupazionale e come cardine di un’economia sempre più legata alla sostenibilità e all’innovazione. Viviamo una situazione di grande incertezza, che pone sfide alle quali il Comune non può fornire, in autonomia, soluzioni definitive, ma senz’altro può essere in prima linea e con attenzione prioritaria nell’aiutare le famiglie, il sistema sociale e produttivo, innanzitutto confrontandosi sulle istanze di cui è portavoce”.

Diversi sono stati i temi toccati nel corso dell’incontro: dalle risorse del Pnrr alla pressione fiscale locale sulle aziende rappresentata da Imu e Tari, dalla sburocratizzazione alla digitalizzazione fino ai tavoli di confronto per ridurre le spese per aziende e cittadini. Su Imu e Tari, in particolare, è il vicesindaco Perini a spiegare che “l’unica strada percorribile è incrementare l’efficienza della struttura, sfruttando la possibilità di accedere ad alcune forme di finanziamento che possano migliorare i servizi senza aumentare le entrate. Purtroppo, nelle contingenze attuali non sembra ipotizzabile poterle diminuire”.