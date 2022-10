A Piacenza e Castell’Arquato i casting per figuranti del musical “Verona”

Per lo spettacolo ispirato a Romeo e Giulietta si cercano donne e uomini: giovedì a Palazzo del Podestà a Castell’Arquato e venerdì a Piacenza al circolo Rathaus.

Dopo aver girato nel modenese “Ferrari” di Michael Mann, Iervolino e Lady Bacardi Entertainment Spa, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, stanno preparando il film musical “Verona”, ispirato come si può immaginare dal titolo alla storia di Romeo e Giulietta e interpretato da un cast internazionale.

Le riprese cominceranno il primo dicembre 2022 e la produzione ha aperto i casting per generici e figurazioni speciali a Piacenza e a Parma. In particolare per i generici si cercano uomini di tutte le età per ruoli di nobili, guardie, soldati, servitori, commercianti, barboni, pastori, popolani e borghesi e donne di tutte le età per ruoli di suore, commercianti, pastore, popolane, borghesi e cortigiane (se i candidati sanno ballare è bene specificarlo).

Per le figurazioni speciali si cercano invece artisti di strada circensi come trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, tiratori di arco e balestra, e musicisti di strumenti storici come tromba, arpa, tamburi, liuto, violino, mandolino, chitarra, flauto dritto o traverso. Ovviamente, trattandosi di un film in costume ambientato nel 1300 sono richiesti volti autentici e naturali, preferibilmente con capelli non rasati (neanche parzialmente) né tinti, senza mèches o sopracciglia tatuate.

Altra caratteristica fondamentale per chi si vuole candidare è non avere tatuaggi in viso o comunque eccessivamente visibili. Non sono ammesse depilazioni evidenti.

Gli appuntamenti per il casting all’interno della nostra provincia sono due: il primo sarà a Castell’Arquato (che sarà una delle location del film) ed è previsto giovedì 20 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30 presso la sala consiliare a Palazzo del Podestà in piazza Municipio, mentre il secondo sarà il 21 ottobre, sempre dalle 9.30 alle 18.30, presso l’associazione Nō Studio al circolo Rathaus in via Giordani, 4.

Altre due giornate di casting si svolgeranno invece a Parma (l’altra location individuata per le riprese è il Castello di Torrechiara) il 22 e 23 ottobre dalle 9.30 alle 18.30 presso CUBO c/o QBProduzioni, via La Spezia, 90. Per chi volesse partecipare ma non potesse essere presente ai casting, sarà possibile candidarsi anche in remoto inviando via mail foto recenti in primo piano con mani in vista, profilo e figura intera alla luce del giorno, senza trucco, senza cappelli, foulard o occhiali e specificando l’altezza all’indirizzo [email protected], segnalando nell’oggetto la città di provenienza e indicando dati anagrafici e numeri di contatto. Sarà la produzione a contattare i candidati qualora vi fosse necessità.