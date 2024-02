Da Nibbiano a Maranello: responsabile piacentina per la logistica di Ferrari

Da Nibbiano a Maranello passando per il Messico. Le strada non è corta ma può diventarla se fin da giovanissima getti il cuore oltre l’ostacolo. Lavinia Negromanti, originaria del borgo della Val Tidone, ha 33 anni ed è la responsabile della logistica per la “Rossa” di Maranello. Una storia, la sua, fatta di passioni. Laureata in Cattolica, approda in Ferrari nel 2018 prima come material planner. “Ero il punto di incontro fra la produzione e i fornitori Ferrari di materiali per la produzione seriale delle vetture stradali”. Nel 2022 le arriva la proposta di occuparsi del programma Corse Clienti.

Alla guida delle monoposto di Formula 1 – “Corse Clienti è il luogo in cui i clienti più speciali della casa di Maranello vengono messi al centro delle attenzioni di Ferrari. Formula 1 Clienti offre la possibilità a un gruppo ristrettissimo di poter acquistare e guidare in pista e solo in pista le monoposto di Formula 1 con le quali la scuderia ha gareggiato nelle ultime stagioni”. Il programma XX prevede invece la vendita di vetture a clienti speciali, al top della clientela.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ