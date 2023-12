Zona Calcio, Oddi: “Con l’Arzigliano sarà una finale”. Andreoli: “Pari prezioso”

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. In quel di Alessandria il Fiorenzuola ha ritrovato vittoria e certezze per poter ripartire all’inseguimento della salvezza. Obiettivo che è ancora alla portata dei rossoneri: ne è convinto il difensore Riccardo Oddi, uno degli elementi su cui mister Turrini può puntare a occhi chiusi. “La vittoria di domenica è stata fondamentale per noi – ha detto Oddi, ospite ieri sera a Zona Calcio – visto che venivamo da un periodo negativo e fatto di sconfitte, una gara che ci ha dato la convinzione di poter fare meglio di quanto fatto finora”. Dopo un primo periodo di difficoltà a seguito di un infortunio, Oddi è tornato agli ordini dell’allenatore: “Adesso sono in formissima, non è che il mister mi chieda chissà che cosa, ma semplicemente di giocare come so e ora sto anche trovando continuità”. La testa è già al prossimo turno, inutile dire che la partita casalinga di venerdì contro l’Arzignano vale come una finale, per Oddi “dobbiamo continuare su questa strada dopo la vittoria importantissima di Alessandria. Le sconfitte ci avevano portato paura nelle giocate, sono sicuro che essere tornati a vincere ce la toglierà del tutto nelle prossime partite”.

Non sono invece arrivati i tre punti sperati in casa Piacenza contro la Clivense: la delusione è tutta sul volto del centrocampista Nicola Andreoli. “Noi ci speravamo più di tutti – le sue parole ai microfoni di Telelibertà – siamo riusciti a sbloccare il risultato su un campo così impraticabile e difficile, purtroppo abbiamo subito il pareggio e ci abbiamo riprovato in tutti i modi a segnare il secondo gol. Peccato non aver vinto, sarebbe stato veramente importante trovare un altro successo, ma ci teniamo stretto il punto e andiamo avanti pensando già al prossimo turno”. Lo abbiamo visto in diverse zone del campo in questa stagione, ora sta trovando la dimensione adeguata in un centrocampo a quattro: “Io ho sempre fatto la mezzala, poi mi sono adattato nel ruolo di play, adesso mi trovo bene in questo sistema che è ancora un po’ in costruzione, ma credo che in questo gruppo ci sia della sana concorrenza che ci potrà solamente fare bene. Bassanini sta facendo bene, Artioli è un giocatore molto intelligente e con loro due abbiamo messo a posto la catena di sinistra”. Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Filippo Alberici e Pierpaolo Dovati, consiglieri del Nibbiano&Valtidone.