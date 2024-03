Inaugurata a Nibbiano la biblioteca di comunità, luogo per giovani e scuole

A Nibbiano ha inaugurato la biblioteca di comunità. Un luogo cioè aperto agli ragazzi delle scuole ma anche al resto dei nibbianesi che potranno sfruttarne gli spazi per piccoli eventi culturali, per fare socialità e ritrovarsi. ABC – Apriamo una Bibloh di Comunità, questo il nome del progetto finanziato anche dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha trovato casa nelle scuole elementari e medie di Nibbiano. Oltre alla Fondazione ha contribuito anche il Comune e poi realtà locali come Curte Neblani che ha donato alcuni arredi e che si impegna a investire in attività culturali. Gli studenti del Polo superiore Volta organizzeranno attività durante le ore di alternanza scuola lavoro, mentre grazie al giornalista e scrittore Michele Serra in un angolo è stato posizionato un pianoforte a disposizione di tutti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’